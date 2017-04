MotoGP Preview Stati Uniti: Rossi, “Dobbiamo capire diverse cose. Alonso alla 500 di Indianapolis? Perché no”

di Gianluca Rizzo

Conferenza Stampa MotoGP Austin GP Stati Uniti- Nella consueta conferenza stampa del giovedì che precede il week end del Gp di Austin era presente anche Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia ha spaziato: dai test fino ad arrivare ad un ipotetico film sulla sua principale rivalità. Ma lasciamo la parola al “Dottore”.

“I test invernali non sono stati fantastici e abbiamo continuato a soffrire anche nelle prove. Nonostante tutto, comunque, due volte sul podio nelle prime due gara sono punti importanti per il campionato. Dopo il Qatar pensavo di poter andare più forte ma in Argentina è stata dura. Qui dobbiamo capire se le cose che abbiamo imparato le possiamo usare. Questa è una pista difficile molto esigente per le gomme, ma domani vedremo. Marc qui è sempre molto forte, sin dal primo test del 2013, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Per me questa pista non è fantastica dal punto di vista dei risultati: lo scorso anno sono caduto nonostante l’ottimo passo. Penso che sia molto importante portare casa dei punti, dopo questa gara torneremo in Europa e arriveremo a diverse piste che amo, quindi è importante portare a casa punti.”

“Spero di aver risolto alcuni problemi all’anteriore, in Argentina abbiamo imparato diverse cose e credo che potremo partire da una base migliore, ma lo pensavamo anche dopo i test e non è stato così.”

“Mi aspettavo Maverick molto veloce, sin da quando ha provato la M1, che è una moto molto buona, e il suo talento è fuori discussione; ma speravo gli servisse molto più tempo. Non è stato una grande sorpresa ma una piccola perché è stato veloce sin da subito.”

E sulla possibilità di vittoria di Alonso alla 500 miglia di Indianapolis ha poi aggiunto: “Perché no, l’anno scorso ha vinto un rookie”.

Dalle domande Social, ne è arrivata una che chiedeva chi sarebbe stato il coprotagonista di un eventuale film sulla rivalità più grande avuta in carriera: “Se dovessero fare un film sui miei rivali propongo Biaggi, ci sono molte storie sia dentro che fuori alla pista da raccontare.

