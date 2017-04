Moto3|Preview Gp Stati Uniti: Bastianini “Stiamo arrivando”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview GP Austin – Dopo la settimana di vacanze pasquali, il team di Moto3 Estrella Galicia 0,0 si prepara ad affrontare il terzo round del calendario del motomondiale.

Enea Bastianini è contento di tornare a correre in una pista dove l’anno scorso si classificò al sesto posto dopo la brillante qualifica; nelle prime due gare il riminese ha riscontrato parecchie difficoltà ma sente di poter tornare a lottare per le posizioni che merita:

“Non è facile al momento ma penso che poco a poco arriveremo anche noi. Ho molta voglia di andare ad Austin per continuare a lavorare. Questa non è tra le mie piste preferite ma l’anno scorso non sono andato male; spero di avere anche qui le stesse sensazioni positive che ho avuto all’inizio della gara in Argentina”.

20th aprile, 2017

