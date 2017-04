MotoGP: Cresce la “febbre” per il Gran Premio d’Italia al Mugello

di Alessio Brunori

Motomondiale 2017 GP d’Italia – Il Gran Premio d’Italia (in programma al Mugello nel weekend 2-4 giugno) è uno dei più seguiti dagli appassionati, che si ritrovano sulle colline e sulle tribune del circuito toscano, per acclamare i loro beniamini.

Anche quest’anno le cose non stanno andando diversamente e in questo momento è l’evento più venduto da Ticketone, come testimonia la schermata ripresa dal sito ufficiale. Nessuno vuole mancare ad un appuntamento imperdibile, per una tre giorni di grandi emozioni.

19th aprile, 2017

