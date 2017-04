Moto2: Baldassarri e Marini in Texas per puntare in alto

di Alessio Brunori

Moto2 Forward acing – Lorenzo Baldassarri e Luca Marini, rider Forward Racing, sono pronti per affrontare l’impegnativo Circuit of the Americas, che ospita la terza tappa del Campionato del Mondo della classe Moto2. Il “Balda” è quarto nel mondiale, mentre “Maro” è settimo. A loro la parola.

“Ho trascorso qualche giorno di riposo in Messico, tra le due date di Argentina e Texas, durante i quali ho avuto modo di ricaricare le batterie e prepararmi per l’impegnativo fine settimana che ci aspetterà ad Austin. In questi giorni, oltre a godermi la spiaggia, ho continuato ad allenarmi duramente in modo da essere pronto per la prossima tappa, che si disputerà su un circuito veramente complesso, strutturato in maniera differente rispetto agli altri tracciati – detto Lorenzo Baldassarri – La pista del Texas è molto ampia, ci sono numerose curve, che alternano parti lente ad altre veloci e per questo necessita grande impegno e concentrazione. Non è facile trovare subito il giusto andamento e la velocità migliore da tenere, quindi è fondamentale essere concentrato al 100% sin dalla prima sessione di prove del venerdì. Come sempre, darò del mio meglio e, insieme alla squadra, sono convinto che saremo in grado di compiere un’altra grande prestazione.”

“Considero Austin un posto speciale, anche se la pista è molto difficile. L’ anno scorso ho faticato un po’, ma sono sicuro che l’esperienza che ho raccolto nel corso dell’ultimo anno, mi aiuterà ad essere sempre più competitivo. Spero di poter iniziare il weekend con un buon feeling con la moto sin dai primi giri del venerdì – ha detto Luca Marini – Questo è sempre un punto cruciale e senza alcun dubbio vogliamo riuscire a segnare un altro forte risultato. Il tracciato presenta alcuni punti di frenata con staccate molto forti e, soprattutto nella prima parte, ci sono numerosi cambi di direzione. Inoltre, anche fisicamente, la pista richiede molto impegno, quindi, durante questa settimana di pausa, ho cercato di prepararmi nel modo migliore. Sono certo di essere pronto per la prossima sfida in Texas e non vedo l’ora di venerdì per salire in sella alla mia moto.”

