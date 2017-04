Superbike: per Mercado la stagione è iniziata ad Aragon

di Michela Alitta

Per Leandro Mercado la stagione non era iniziata nel migliore dei modi: a causa di un infortunio in allenamento, infatti, ha dovuto saltare i due round inaugurali, debuttando nel MOTUL FIM Superbike World Championship 2017 in sella alla Aprilia RSV4 RF del Team IODARacing solo in occasione del Pirelli Aragon Round, due settimane fa.

L’argentino, che l’anno scorso ha perso il titolo STK1000 all’ultima gara per problemi tecnici, ha fatto il salto nel WorldSBK dove ha obiettivi ambiziosi: al Motorland ha ottenuto risultati incoraggianti con due top 8, arrivate dopo aver centrato subito la Superpole 2 e la settima posizione – e in generale buone prestazioni nell’arco dell’intero fine settimana.

“Mi sento bene con il team, hanno molta esperienza e penso che stiamo andando nella giusta direzione. Mi aiutano a migliorare molto e a imparare, sono in confidenza con loro e abbiamo fiducia reciproca, il che rende più facile il lavoro. È stato un fine settimana molto positivo” – ha detto Leandro Mercado riferendosi al Pirelli Aragon Round – “Sono davvero felice di aver iniziato così la mia stagone, ma abbiamo molte cose da imparare con una nuova moto. Dal venerdì ho avuto subito un buon feeling quindi ho potuto spingere tutto il fine settimana. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti sulla moto e tutto è andato bene, adesso vogliamo migliorare il grip al posteriore e nell’intera distanza di gara”.

Molto umilmente Mercado ammette di dover ancora crescere un po’ e di avere molto da imparare dai top rider: “Sicuramente vogliamo migliorare la posizione finale, ma il primo obiettivo non è la posizione, è colmare il divario con i piloti di testa. Devo ascoltare e imparare, questo ci aiuterà a crescere il più possibile”.

