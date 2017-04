Superbike: Alex De Angelis concentrato sul lavoro con le Pirelli

di Michela Alitta

Arrivato al MOTUL FIM Superbike World Championship dopo il terribile incidente del 2015 in Giappone quando gareggiava in MotoGP, Alex De Angelis è ora in forza al team Pedercini Racing SC Project, dopo l’avventura in IodaRacing nella scorsa stagione, con cui ha disputato un buon inizio campionato, sfiorando la top ten.

Il pilota di San Marino ha individuato nel feeling con le gomme Pirelli la chiave per migliorare le prestazioni in sella alla sua ZX-10RR.

Capire come funziona la nuova moto è uno step, ma capire come lavora con tutti gli elementi, tra cui le gomme, è un altro: “La mia stagione al momento non è buona. Abbiamo faticato molto e spero di migliorare; ci siamo assicurati due 11 posizioni e speriamo di poter arrivare alla decima posizione in molte gare, non siamo ancora abbastanza vicini. Dobbiamo migliorare il funzionamento della moto con le gomme, quindi forse nella prossima gara ad Assen useremo l’opzione più morbida, che potrebbe rappresentare per noi un grande passo in avanti. Inoltre ci manca un po’ di velocità, ma il modo in cui la moto attraversa la curva è buono”.

Cambiare team può avere un grande impatto sulle prestazioni del pilota, ma il 33enne ha ammesso che non è stato così forte in questa stagione: “Non è stato un grande cambiamento dallo scorso anno a questo, sono due team italiani ed è un bene per me. La grande differenza è la moto; se paragoni Aprilia a Kawasaki sono completamente diverse. Aprilia ha un motore molto veloce, non ero a mio agio con il telaio, ma la Kawsaki è l’opposto”.

18th aprile, 2017

Tag:Alex De Angelis, FIM Supersport World Championship, Kawasaki, MOTUL FIM Superbike World Championship, Pedercini Racing SC-Project, ZX-10RR