MotoGP | KTM, Espargarò: “Punti in Argentina? Momento storico per il team”

di Roberto Valenti

La conquista dei primi punti iridati in Argentina ha certamente motivato il team KTM in previsione dei prossimi appuntamenti della MotoGP. Dopo un inizio parecchio difficile, la squadra austriaca è riuscita a conquistare i primi punti di questa stagione 2017, portando le proprie moto in quattordicesima e quindicesima posizione durante l’ultimo Gran Premio d’Argentina. L’obiettivo adesso sarà progredire con le prestazioni, cercando di confermare questi risultati anche ad Austin, sede del terzo appuntamento di questo mondiale 2017.

Ecco le parole di Pol Espargarò: “La conquista di questi punti storici è un momento importante per il box e per la Casa. Dobbiamo essere felici ma dall’altra parte credo che avremmo potuto fare anche qualche cosa in più. Siamo ancora carenti in velocità di punta rispetto ai piloti con i quali oggettivamente possiamo duellare, un peccato perché mi sentivo bene e la moto era ottima. Sappiamo che c’è ancora da lavorare prima di vedere un po’ di luce”.

Ecco invece le impressioni di Bradley Smith: “Domenica è stata una grande giornata, non solo abbiamo conquistato i nostri primi punti ma abbiamo anche fatto un bel passo in avanti rispetto a Losail. Siamo riusciti a stare con il gruppo davanti per quasi tutta la gara e abbiamo anche migliorato i nostri tempi. Dobbiamo però continuare a crescere ma, per ora, sono contento e ragioniamo di gara in gara”.

Foto: A.Farinelli

14th aprile, 2017

Tag:Argentinagp, Bradley Smith, Ktm, MotoGP, Pol Espargaro, Termas de Rio Hondo