Moto3 Argentina Gara: buona prestazione per il team Sic58

Moto3 Gp Argentina 2017 – A Termas de Rio Hondo, entrambi i piloti del team Sic58 Squadra Corse, hanno ottenuto dei punti importanti.Fa uno strano effetto rivedere quel 58 nel box, un mix di gioia ma anche nostalgia perchè sai qual è la triste verità. Tuttavia, Marco lo si respira in ogni circuito perchè ha lasciato qualcosa di indelebile; lo si rivede nel sorriso di Paolo Simoncelli e di mamma Rossella e lo si rivede nella grinta di due giovani piloti, Tony Arbolino e Tatsuki Suzuki, che domenica ci hanno regalato delle belle emozioni.

Già nelle prove libere, l’italiano ha mantenuto il primo posto per qualche minuto e poi in gara, Tatsuki ha concluso in ottava posizione, mentre Tony è arrivato quattordicesimo. Due risultati che fanno ben sperare per il futuro.

Suzuki si è detto un pò deluso, poichè auspicava ad un risultato migliore ma nel complesso non può che ritenersi soddisfatto: “Il weekend per noi è stato molto importante, ora non vedo l’ora di correre ad Austin, la mia pista preferita”.

Il babbo del Sic, ha definito Arbolino “un artista della moto” e nel weekend argentino infatti lo abbiamo visto battagliare e rimontare per cercare di stare nella top 10.

“La rimonta vale come una vittoria – ha commentato il pilota di Garbagnate Milanese – sono riuscito a fare il giro veloce e a riprendere il gap dal gruppo che mi precedeva. Ho imparato tanto! Spero che le prossime gare siano come questa e anche migliori”.

Bravi ragazzi, qualcuno da lassù sarà orgoglioso di voi!

