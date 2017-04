Superbike: l’Argentina ospiterà un round del Campionato Mondiale 2018

di Michela Alitta

Dorna WSBK Organization ha annunciato in via ufficiale un’importante novità che vedremo nel calendario del Campionato Mondiale delle derivate di serie il prossimo anno: l’Argentina, con il nuovo Villicum Circuit, diventerà infatti il 26esimo Paese a ospitare un round grazie a un accordo triennale firmato dal governo della provincia di San Juan (Argentina), da Dorna e dal gruppo OSD.

Il tracciato, progettato dall’architetto argentino Leonardo Stella, è situato nella provincia di San Juan, vicino alla città di Albardón, ed è lungo 4.2 chilometri con 19 curve – 11 a sinistra e 8 a destra.

I lavori sono iniziati nel mese di ottobre 2016 e attualmente in fase di completamento: l’obiettivo è di avere la pista omologata dalla Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) entro la fine dell’anno.

Il nuovo circuito è situato sulla simbolica Route 40, una strada di 5.000km che si estende dal nord al sud dell’Argentina, lungo il panorama mozzafiato delle Ande, ed è un ver e proprio passaggio obbligato non solo per i tifosi di motorsport, ma per tutti i viaggiatori che vogliono scoprire questo meraviglioso Paese.

Inoltre la regione di San Juan ha una storia eccezionale nel mondo del motociclismo e degli sport motoristici in generale: negli ultimi anni il celebre Rally Dakar è passato proprio in questa provincia, e il circuito di El Zonda continua ad ospitare eventi tutto l’anno.

Il governatore della Provincia di San Juan, Sergio Uñac, ha detto che il nuovo circuito “è un progetto che posizionerà San Juan al centro dello sport, dato che le migliori categorie del motociclismo e del mondo dei motori scopriranno un circuito splendido, con il Villicum, creando un brivido imbattibile. Oltre a questo ci sarà un hotel nelle vicinanze – il vecchio hotel La Laja. Stiamo anche parlando con le parti interessate per costruire un hotel di fronte alla pista, che è una delle necessità, al fine di portare questa pista al più alto livello internazionale”.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Group, ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo del WorldSBK in Sud America per la prima volta nella storia. “Senza dubbio questa è davvero una buona notizia. Sapere che in Argentina sarà disputato un round del World Superbike è un solido passo in avanti. La presenza di due tra i più importanti campionati del mondo di moto in Argentina, riflette la passione del paese radicata negli sport motoristici”.

Orly Terranova, CEO di OSD: “Sono molto contento che il nuovo Circuit Villicum – che ha già ricevuto la prima approvazione da parte della FIM – ci permetta di lavorare con un altro evento internazionale di livello mondiale come il WorldSBK. Oltre a questo ci fornisce la possibilità di attrarre altre categorie del motorsport. Inoltre riteniamo che questa sia l’occasione per l’Argentina di avere uno o più piloti in gara, dato che la categoria sarà una grande piattaforma per il motociclismo argentino e del Sud America. Indubbiamente la nuova pista – situato sulla leggendaria Route 40 – genererà un impatto positivo nella regione di Cuyo, aumentando i livelli di turismo della provincia di San Juan”.

Daniel Carrera, direttore esecutivo del WorldSBK, ha detto: “Siamo molto orgogliosi del fatto che il governo di San Juan abbia selezionato il WorldSBK per aiutare a sviluppare l’attività economica del circuito, e la provincia di San Juan. Negli ultimi anni il WorldSBK è stato presente in varie destinazioni del mondo, Stati Uniti, Tailandia, Australia o in Qatar, dove gli eventi sono stati sviluppati con grandi risultati. Il Villicum Circuit è progettato per essere una struttura di alto livello, con una pista emozionante che sarà sicuramente accolta dal nostro paddock e da tutti i tifosi del nostro sport in Argentina”.

12th aprile, 2017

Tag:argentina wsbk, calendario wsbk 2018, campionato mondiale motul fim sbk 2018, Dorna, dorna wsbk, round argentina, round argentina 2018, Sbk, Villicum Circuit, Wsbk