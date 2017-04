Krummenacher parla del suo esordio in WorldSuperbike

di Michela Alitta

Quest’anno tra gli esordienti nel massimo Campionato delle derivate di serie figura anche Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), pilota comunque di grande esperienza considerato che la scorsa stagione aveva concluso in terza posizione il FIM Supersport World Championship.

Al momento il tedesco ha ottenuto quattro punti e sta affrontando ogni round con l’obiettivo di adattarsi al World Superbike e di conoscere bene la moto, la ZX-10RR, soprattutto per quanto riguarda la potenza e l’elettronica, piuttosto diverse rispetto alla ZX-6R che guidava la scorsa stagione.

Al termine dell’inaugurale Yamaha Finance Australian Round, in cui si è assicurato una top 10 in Gara1, Krummenacher ha iniziato a costruire il suo ritmo, imparando a gestire la Ninja: “Devo dire che sono molto contento finora della stagione in SBK, non vorrei tornare nel WorldSSP mi sto davvero divertendo” – ha spiegato Randy Krummenacher – “Ho faticato un po’ in Tailandia e ad Aragon, sto prendendo le misure con la SBK. Il test ad Aragon è andato molto bene, quindi sono sicuro che possiamo essere di nuovo nella top ten ad Assen”.

“La sorpresa più grande è stata finora l’elettronica qui nel WorldSBK” – ha rivelato il tedesco – “Non ho mai avuto l’assistenza elettronica quindi mi devo abituare, ma mi piace veramente, e questo è di sicuro la differenza più grande, così come la potenza. I miei obiettivi sono molto chiari, vorrei essere il più vicino possibile alla top ten e questo l’ho dimostrato in Australia. Da allora ho imparato molto, ma anche faticato un po’”.

Entusiasta per il resto della stagione, Krummenacher ha anche belle novità nella sua vita personale: “Diventerò papà a luglio e sono molto felice, non vedo l’ora. Sarà una grande stagione in ogni caso”.

