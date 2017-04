CIV: il Gresini Racing Team per la prima volta nel CIV

di Giacomo Caliterna

Gresini Racing Team – per la prima volta nella sua storia ventennale il Gresini Racing Team si affaccia nel Campionato Italiano Velocità, categoria Moto 3.

Questa scelta va a confermare quella che è caratteristica di pochissime strutture presenti nel motociclismo: quella della filiera. Da oggi infatti, il Gresini Racing Team non sarà presente solo in tutte le classi del Motomondiale – Moto 3, Moto 2 MotoGp – ma avrà ben tre piloti sulla griglia di partenza del Campionato Italiano.

Si tratta di Antony Groppi (1997), pilota con ben tre anni di esperienza nel Civ, una vittoria e quattro podi. Nel sul curriculum può vantare anche due wild card nel Motomondiale.

Tommaso Marcon (1999), anche lui esperto della compagine nazionale con ben 16 gare all’attivo ed un secondo posto come miglior piazzamento.

Luca Gresini – diciassettenne figlio di Fausto Gresini – all’esordio assoluto.

