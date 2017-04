MotoGP: Lorenzo, “Rimango fiducioso e penso ad Austin”

di Alessio Brunori

Ducati GP Argentina MotoGP – Inizio da incubo per Jorge Lorenzo, il neo-acquisto della Ducati, è stato infatti autore del peggior inizio di stagione da quando corre nella MotoGP. In due gare ha collezionato solamente l’undicesimo posto del Gran Premio del Qatar, mentre in Argentina la sua gara è finita alla prima curva (vedi foto, ndr), quando ha tamponato l’incolpevole Andrea Iannone. Finora nei suoi precedenti otto anni in MotoGP, Lorenzo ha avuto come peggior inizio di campionato quello del 2014, quando si ritirò in Qatar e poi arrivò decimo sul circuito delle Americhe di Austin.

“Partire da dietro fa si che la prima curva sia sempre caotica e non sono abituato a certe situazioni. Avevo fatto una buona partenza, avevo guadagnato quattro o cinque posizioni, poi in frenata ho toccato Iannone, non so perché, forse ho accelerato troppo nel mezzo della curva, o forse Iannone ha rallentato un po’, ma improvvisamente ho trovato la sua ruota posteriore sopra la mia e sono caduto all’esterno della curva – ha detto Lorenzo così come riportato da Motorsport.com – L’unica cosa positiva di tutto il week-end è che abbiamo trovato la mia posizione sulla moto e credo che sarei potuto essere abbastanza competitivo. Nel warm up ero stato più consistente che mai, non velocissimo, ma molto costante.”

Lorenzo tampona Iannone e il suo Gran Premio d’Argentina termina alla prima curva



Tra due settimane arriva Austin, la speranza di Lorenzo è quella di tornare davanti. “Spero che negli Stati Uniti ci sia un bel tempo per confermare i miglioramenti che penso abbiamo fatto. Dall’esterno è molto difficile vedere il lato positivo, ma siamo molto positivi.”

