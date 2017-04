MotoGP Argentina: Zarco, “Ho chiuso quinto e sono molto soddisfatto”

di Alessio Brunori

Yamaha Tech 3 GP Argentina Gara – Johann Zarco ha ottenuto un ottimo quinto posto nel Gran Premio d’Argentina, seconda tappa del motomondiale 2017 classe MotoGP. Il rookie del Team Tech 3 ha corso una gara all’attacco, rimontando dalla 14esima posizione, a lui la parola.

“Sono felice, lascio l’Argentina sapendo di aver fatto un buon lavoro. Sono partito dalla 14esima casella della griglia, ma avevo un buon feeling e sapevo che avrei potuto guidare bene. Sono risalito velocemente ed ho fatto una bella battaglia con i miei avversari, ho mantenuto la calma ed ho attaccato quando ho potuto – ha detto Johann Zarco – A metà gara ero in lotta per la quarta posizione, ma alla fine non sono riuscito a tenere il passo di Bautista. Ho fatto del mio meglio e dopo la caduta del Qatar, è stato importante vedere la bandiera a scacchi. Ho chiuso quinto e sono molto soddisfatto del risultato.”

10th aprile, 2017

Tag:Argentina, Gp Argentina, Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3, MotoGP, Motogp Termas de Rio Hondo, Motomondiale, Motomondiale 2017, Team Tech 3, Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo MotoGP, Yamaha MotoGP