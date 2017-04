MotoGP Argentina Michelin: Goubert, “Abbiamo avuto un fine settimana di grande successo”

di Gianluca Rizzo

Michelin Gp Argentina MotoGP– Dopo l’inizio caotico del fine settimana del GP d’Australia, la Michelin si prepara alla nuova sfida a Austin. Il problema principale di questo fine settimana è stato il mistero che girasse intorno alla gomma 2016, che in teoria sarebbe dovuta essere disponibile dal venerdì. Purtroppo per problemi legati alla logistica, la Safety Commission ha deciso di metterla da parte, e di lasciare tutto come stava.

Il gran premio su circuito di Termas de Rio Hondo è stato tutt’altra cosa rispetto all’edizione dello scorso anno; ciò dimostra ancora una volta il grande impegno che sta mettendo la casa francese, nel fornire gomme sempre più prestazionali e sicure.

Queste le parole di Nicolas Goubert, Direttore Tecnico e Supervisore del programma MotoGP:“Abbiamo avuto un fine settimana di grande successo qui in Argentina e sono soddisfatto di quello che abbiamo realizzato. Il primo giorno le temperature erano piuttosto alta, ma tutti i pneumatici hanno funzionato bene e abbiamo visto alcuni tempi molto veloci, che è stato impressionante considerando che la pista non era nelle migliori condizioni. Poi il Sabato la pioggia caduta e ancora una volta abbiamo avuto ottime prestazioni dalle gomme Rain; Marc Marquez ha fatto segnare il giro più veloce sul bagnato conquistando la pole position. La gara di oggi ha visto all’anteriore l’utilizzo di Medie e Hard, mentre al posteriore sono state utilizzati diversi abbinamenti con diversi piloti, mostrando la scelta disponibile per i team e le moto. Nel complesso ci prenderemo un sacco di aspetti positivi da Termas, questo è un circuito difficile. Crediamo di aver fatto un buon lavoro e ora ci torneremo l’anno prossimo ancora più forti. Si parte per Austin ora, un altro circuito sul quale pensiamo di aver in sospeso il lavoro del 2016, quindi stiamo andando lì con una gamma competitiva di pneumatici che sappiamo che lavoreranno, su quello che è,un altro circuito molto impegnativo.”

Foto di Alex Farinelli

10th aprile, 2017

Tag:argentina gp, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Argentina Michelin, Motomondiale, Motomondiale 2017, Termas de Rio Hondo