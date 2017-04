MotoGP | Argentina GP, Pedrosa: “Potevo giocarmi il podio”

di Roberto Valenti

Argentina GP, HRC – Giornata negativa per il team Honda sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Nonostante un ottima partenza e un passo gara che poteva portarlo in lotta per il podio, Daniel Pedrosa non è riuscito a tagliare il traguardo del Gran Premio d’Argentina, finendo propria corsa nello stesso punto di caduta di Marc Marquez, ovvero la curva 2. Lo spagnolo ha giustificato la caduta spiegando che in quel punto ci sono numerosi bump e che stava spingendo al limite per rientrare su Valentino Rossi e Cal Crutchlow.

Ecco le parole di Daniel Pedrosa: “Ho fatto una buona partenza, ma nelle prime fasi di gara ho perso tempo per la lotta con Johann Zarco e Danilo Petrucci. Nonostante questo avevo un buon passo è una volta superato stavo rimontando sul gruppo in lotta per il podio. Purtroppo stavo spingendo al limite e in quella zona della pista ci sono davvero tanti bump. Non ho avuto la possibilità di gestire la moto durante la caduta. Cercheremo di riscattarci ad Austin”

Foto: A. Farinelli

