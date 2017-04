MotoGP | Argentina GP, A.Espargaro: “Un vero peccato la caduta sul Dovi”

di Roberto Valenti

Argentina GP, Aprilia Gresini – Pessima domenica per il team Aprilia Gresini sul tracciato di Termas de Rio Hindi. Nonostante una buona partenza e una gara che poteva regalare un altro strepitoso risultato dopo quello del Qatar, Aleix Espargaro non è riuscito a tagliare la bandiera a scacchi del Gran Premio d’Argentina, finendo la propria corsa sul ghiaione insieme ad Andrea Dovizioso. Stesso discorso per Sam Lowes, fuori nelle primissime tornate di gara.

Ecco le impressioni di Alex Espargaro: “Nei primi giri ero un pò più lento degli altri piloti, ma poi le cose hanno cominciato a funzionare. Proprio mentre stavo iniziando ad aumentare il mio ritmo e mi ero avvicinato al gruppo, ho visto Dovi fuori traiettoria e mi sono inserito. Purtroppo ho dovuto frenare forte e ho perso l’anteriore. Mi dispiace molto sia per la squadra che per Andrea, rimasto coinvolto suo malgrado nella mia scivolata. Peccato perchè nella seconda parte di gara potevamo fare bene, ora andiamo ad Austin per confermare i nostri progressi”.

Ecco invece le parole di Sam Lowes; “All’inizio ho perso qualche metro ma stavo recuperando, riuscivo a girare con un buon ritmo e stavo per raggiungere la zona che lottava per i punti. Ho avuto un problema alla selezione delle marce e sono dovuto rientrare ai box, ma questo è stato per me un buon weekend. In Qatar non avevo avuto modo di lavorare molto sulla moto 2017 prima della gara, trovando comunque una base di setup. Qui siamo intervenuti su qualche dettaglio e in gara ero a mio agio, la nostra moto è molto competitiva a fine gara quindi so che avrei potuto recuperare qualche posizione”.”Nei primi giri ero un pò più lento degli altri piloti, ma poi le cose hanno cominciato a funzionare. Proprio mentre stavo iniziando ad aumentare il mio ritmo e mi ero avvicinato al gruppo, ho visto Dovi fuori traiettoria e mi sono inserito. Purtroppo ho dovuto frenare forte e ho perso l’anteriore. Mi dispiace molto sia per la squadra che per Andrea, rimasto coinvolto suo malgrado nella mia scivolata. Peccato perchè nella seconda parte di gara potevamo fare bene, ora andiamo ad Austin per confermare i nostri progressi”.

Foto: A.Farinelli

10th aprile, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Aprilia, Aprilia Gresini, argentina gp, Sam Lowes, Termas de Rio Hondo