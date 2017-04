MotoGP Argentina Gara: Petrucci, “Purtroppo non ho potuto sfruttare al massimo il potenziale della moto”

di Gianluca Rizzo

Octo Pramac Ducati GP Argentina MotoGP– Seconda tappa del Motomondiale in archivio per il team Octo Pramac Ducati sul circuito di Termas de Rio Hondo. Dopo l’ottima qualifica, Danilo Petrucci non è riuscito a sfruttare la partenza dalla quarta casella e ha chiuso in settima posizione. La lotta per la quarta posizone con Pedrosa ha compromesso la tenuta delle gomme costringendo il ternano a gestire nella seconda parte di gara

Queste le parole di Danilo Petrucci:“E’ stata una buona gara. Ho iniziato bene, sentivo che c’era un buon feeling. Purtroppo non ho potuto sfruttare al massimo il potenziale della moto per tutta la gara. Ho combattuto con Pedrosa e Zarco poi, dopo metà gara, non riuscivo ad avere trazione e negli ultimi dieci giri ho fatto fatica. La nostra scelta di gomme è andata bene a metà ma ho preso dei preziosi punti e va bene così”.

Staccato di soli 4 decimi, il compagno di squadra Scott Redding. L’inglese partito dalla retrovie è riuscito in una rimota fantastica, conquistando una ottava posizone che gli permette di piazzarsi in quarta posizione nella classifica mondiale.

Scott Redding ha detto:“E’ stata dura. Mi aspettavo una prestazione migliore, soprattutto nella parte centrale della gara. All’inizio mi mancava la velocità. Non riuscivo a mettere la gomma anteriore alla giusta temperatura e questo non mi permetteva di trovare lo stesso grip del warm up. Poi le cose sono migliorate. Alla fine ho dovuto essere aggressivo e intelligente per rispondere agli attacchi e finire ottavo. Un ottimo risultato.”.

Foto di Alex Farinelli

10th aprile, 2017

