MotoGP Argentina Gara: Lorenzo, “All’improvviso mi sono trovato addosso a Iannone “

di Gianluca Rizzo

Ducati GP Argentina MotoGP- Gara in Argentina disastrosa per Jorge Lorenzo, il pilota Ducati sul circuito di Termas de Rio Hondo non è riuscito a completare neanche la prima curva. Il maiorchino ha infatti colpito Iannone ed è stato sbalzato a terra.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Avevo fatto una grande partenza ed ero riuscito a superare quattro o cinque piloti, però la frenata della prima curva è stata piuttosto caotica, con molti piloti che hanno tentato di superarsi in staccata. Io ero all’interno e all’improvviso mi sono trovato addosso a Iannone e purtroppo l’ho toccato sulla gomma posteriore, cadendo. E’ un vero peccato non aver potuto fare neanche la prima curva della gara, perchè oggi avevo un buon feeling con la mia moto, però adesso dobbiamo guardare avanti e continuare a lavorare in modo positivo come stiamo già facendo.”

Foto di Alex Farinelli

10th aprile, 2017

