MotoGP | Argentina, Gara: Folger, “Bello terminare al sesto posto”

di Roberto Valenti

Argentina GP, Monster Tech Tre – Ottimo piazzamento a punti per Jonas Folger nel Gran Premio d’Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. L’alfiere del team Tech Tre ha chiuso la propria corsa al sesto posto, conquistando alcuni punti davvero importanti in ottica costruttori. Una gara priva di errori dove il tedesco, bravissimo a non sbagliare nelle primissime tornate, ha sfruttato i numerosi errori dei piloti subito davanti a lui.

Ecco le parole di Jonas Folger: “Mi sentivo bene in pista ed è bello terminare la nostra seconda gara al sesto posto. All’inizio ero un po’ preoccupato perché non mi sono sentito troppo bene la notte scorsa e ho preso una medicina. La partenza è stata positiva, e questo volevo migliorarlo dopo il Qatar, e poi sono stato in grado di completare i primi due giri in maniera incoraggiante. Purtroppo ho commesso un errore poco dopo che mi ha fatto perdere alcune posizioni, ero decimo e mi sono concentrato sul tenere un buon ritmo. Ho poi superato Petrucci, ma Johann era più veloce di me. Tuttavia, possiamo essere molto soddisfatti della nostra prestazione e non vedo l’ora di andare in Texas”.

10th aprile, 2017

Tag:argentina gp, GP, Jonas Folger, MotoGP, Motomondiale, tech tre. yamaha