MotoGP | Argentina, Gara: Crutchlow, “Bellissima sensazione tornare sul podio”

di Roberto Valenti

Argentina GP, LCR Honda – Cal Crutchlow fa ammenda dopo lo zero del GP di Doha e conquista uno strepitoso terzo posto sul tracciato di Termas de Rio Hondo alle spalle di Vinales e Rossi. Il Britannico in sella alla RC213V no. 35 ha chiuso in bellezza il weekend sudamericano classificandosi come miglior pilota Honda al traguardo. Partito dalla terza piazza in griglia, Crutchlow si è “impossessato” del secondo posto sin dalla prima curva impostando il suo ritmo dietro a Marquez che, nonostante un’andatura incredibile, è scivolato fuori pista al quarto giro. A quel punto il pilota dell’Isola di Man ha dovuto fare i conti con i 2 piloti ufficiali della Yamaha sino alla bandiera a scacchi e il terzo gradino del podio è un’ottima ricompensa per lui e tutto il Team LCR.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “E’ una bellissima sensazione tornare sul podio dopo quello che è successo in Qatar e il terzo posto mi va benissimo. Lo dico perchè sin dai primi giri una luce di allerta si è accesa sul dashboard della moto ma mi sono detto “niente panico!” e quando Vinales mi ha passato ho pensato di seguirlo e vedere come andava. Poi Rossi mi ha passato verso la fine e la luce si è accesa nuovamente quindi ho capito che non potevo rischiare di buttare tutto all’aria e ho portato a casa questo brillante terzo posto che ripaga me e tutto il Team del duro lavoro fatto sino ad ora”.

Foto: A.Farinelli

10th aprile, 2017

Tag:argentina gp, Cal Crutchlow, Honda, Lcr Honda, MotoGP, Motomondiale, Termas de Rio Hondo