MotoGP Argentina: Bautista, “Ottimo quarto posto”

di Alessio Brunori

Argentina GP, Pull&Bear Aspar – Grandissima prestazione per Alvaro Bautista a Termas de Rio Hondo, dove si è corso il Gran Premio d’Argentina, seconda tappa del motomondiale 2017. Il pilota del Team Aspar ha portato la sua Ducati al traguardo in quarta posizione dopo una bellissima rimonta e una bella battaglia con tanti piloti, tra cui Petrucci, Dovizioso e Zarco. A lui la parola.

“E’ stata una bella gara, un po’ come alla fine della scorsa stagione, quando partivo dietro ma rimontavo. Ho perso un po’ di tempo alla partenza perché tutti volevano passare e poi ho fatto una bella battaglia – ha detto Alvaro Bautista – Ho fatto una bella rimonta, non ho però potuto riprendere i primi perchè avevo perso troppo tempo nei primi giri. Il quarto posto è un risultato realistico, so di poter fare questo tipo di risultato e ora dobbiamo continuare in questo modo. Voglio ringraziare Pull & Bear Aspar e Ducati per questi risultati e per tutto il loro sostegno.”

10th aprile, 2017

