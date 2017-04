Moto2 Argentina Gara: settimo Bagnaia, migliora Manzi

di Jessica Cortellazzi

Moto 2 Argentina Gara 2017 – Buona prestazione dei piloti dello Sky Racing Team VR46 , Francesco Bagnaia e Stefano Manzi, alla loro seconda gara in Moto2.Pecco, dopo il warm up ha deciso di apportare delle modifiche alla sua Kalex e la scelta si è rivelata giusta poichè è riuscito a stare con il gruppo per la top 10. Alla fine ha tagliato il traguardo in decima posizione:

“Abbiamo deciso di fare una modifica per cercare di preservare la gomma posteriore; sono riuscito a stare con i piloti davanti fino all’ultima curva. Ho fatto diversi sorpassi ma alla fine ho lasciato troppe porte aperte; tutto sommato sono felice. Proseguiamo in questa direzione anche per Austin”.

Stefano ha fatto dei notevoli passi in avanti, considerato l’infortunio al ginocchio; chiude in 23esima posizione:

“All’inizio ho guidato bene ma poi avevo dolore al ginocchio e la poca esperienza si è sentita. E’ stato utile guidare con gli altri e sono comunque soddisfatto”.

Anche il team manager, Pablo Nieto, si è detto particolarmente contento per la gara dei suoi piloti: “Pecco ha saputo tenere il ritmo per tutta la gara, sta prendendo sempre più confidenza con la Kalex. Anche Stefano ha fatto dei progressi importanti”.

Tag:Francesco Bagnaia, Gp Argentina, Moto2, Sky Racing Team VR46, Stefano Manzi