MotoGP Argentina, WUP: Vinales è il più veloce, ancora indietro Rossi e le Ducati ufficiali

di Alessio Brunori

GP Argentina MotoGP Warm Up – Maverick Vinales è stato il più veloce del warm up della classe MotoGP a Termas de Rio Hondo, dove alle ore 21:00 italiane prenderà il via il Gran Premio d’Argentina, seconda tappa del motomondiale 2017.

Lo spagnolo della Yamaha ha fermato il cronometro sul tempo di 1:39.620, crono di 0.115s migliore di quello fatto segnare dal pole-man Marc Marquez, in sella alla Honda del Team Repsol.

Terzo tempo per la Honda del Team LCR di Cal Crutchlow, che precede la Ducati di Alvaro Bautista, quella di Scott Redding e la Suzuki di Andrea Iannone.

La Top Ten è chiusa dall’Aprilia di Aleix Espargarò, dalla Honda di Dani Pedrosa, dalla Yamaha del rookie Jonas Folger e dalla Ducati GP17 del Team Pramac del ternano Danilo Petrucci, che scatterà dalla seconda fila in gara.

Continuano le difficoltà per Valentino Rossi, che ha fatto segnare la dodicesima miglior prestazione a 0.745s dal team-mate Vinales. Indietro anche le Ducati ufficiali di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, che hanno chiuso in quindicesima e sedicesima posizione.

Foto: Alex Farinelli

9th aprile, 2017

