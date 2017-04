MotoGP Argentina: Sunday Guide, statistiche pre-evento

di Alessio Brunori

Marc Marquez partirà dalla pole per il quarto anno consecutivo nel Gran Premio d’Argentina. Se Marquez non riuscirà a vincere in Argentina sarà la prima volta in cinque stagioni nella classe MotoGP che non vince almeno una delle prime due gare dell’anno.

Karel Abraham è il pilota Ducati meglio classificato, seconda posizione sulla griglia di partenza, sua prima fila in carriera. Questa è la prima partenza in prima fila per un pilota della Repubblica Ceca nella classe MotoGP da quando è stata introdotta nel 2002.

Al terzo posto sulla griglia di partenza ci sarà Cal Crutchlow, che non è riuscito a finire le ultime tre gare MotoGP da quando ha vinto il Gran Premio d’Australia, sua ultima partenza in prima fila.

Danilo Petrucci scatterà dalla la seconda fila della griglia, il ternano del Team Pramac eguaglia il suo miglior piazzamento in griglia, il Gran Premio di Germania dello scorso anno.

Dani Pedrosa è quinto posto sulla griglia di partenza, il suo miglior risultato in qualifica dal Gran Premio di Gran Bretagna dello scorso anno.

Maverick Vinales, sesto, è il miglior pilota Yamaha sulla griglia di partenza. Vinales potrebbe essere il primo pilota Yamaha dopo Wayne Rainey (1990) a vincere i primi due gran premi dell’anno.

Valentino Rossi, al suo 350° Gran Premio, partirà dalla terza fila. Rossi è salito sul podio in 34 occasioni nella classe regina, quando non è riuscito a qualificarsi in una delle prime sei posizioni sulla griglia.

Questa è la prima volta dalla gara di apertura del 2015 in Qatar che la Yamaha non ha un pilota tra i primi cinque posti sulla griglia di partenza.

Aleix Espargarò è in ottava posizione, eguaglia il miglior risultato in qualifica ottenuto da un pilota Aprilia in tutto il 2016, allora fu Stefan Bradl nel Gran Premio d’Australia.

Terza fila e miglior qualifica in MotoGP per Loris Baz.

Jonas Folger è il miglior rookie dei quattro presenti in MotoGP, 11° in griglia.

E’ la prima volta da Laguna Seca 2006 che nessuno dei piloti del team ufficiale Ducati si è qualificato nelle prime dodici posizioni sulla griglia. Andrea Dovizioso è infatti 13° e Jorge Lorenzo 16°.

9th aprile, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci, Jonas Folger, Jorge Lorenzo, Karel Abraham, Loris Baz, Marc Marquez, Maverick Viñales, MotoGP Argentina, Motogp Termas de Rio Hondo, Motomondiale, Motomondiale 2017, Statistiche GP Argentina, Termas de Rio Hondo, Valentino Rossi