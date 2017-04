Moto3 Argentina, WUP: Il poleman, McPhee, fa suo anche il Warm Up

di Gianluca Rizzo

GP Argentina Moto3 Warm Up – Ultimo turno prima del via del gran premio d’Argentina per i piloti della Moto3, condizionato al via da una leggera pioggia. Fortunatamente la pista è andata ad asciugarsi abbastanza velocemente.

E’ John McPhee ad aggiudicarsi il Warm Up della Moto3. Il pilota del British Talent Team, e detentore della pole, precede Niccolò Antonelli (KTM Ajo) e Andrea Migno (Sky Racing Team). Jorge Martin(Gresini) chiude quarto davanti a Darryn Binder (Platinum Bay Real Estate), Livio Loi (Leopard) e Joan Mir (Leopard). Bene Fabio di Giannantonio (Gresini), che precede Adam Norrodin (SIC) e Philipp Oettl (Südmetall Schedl GP Racing). che completa la top ten.

Attardati gli italiani; solo 12esimo Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers), Enea Bastianini (Estrella Galicia) non va oltre la 17esima posizione, precedendo Manuel Pagliani, 19esimo (CIP) e Nicolò Bulega 22esimo(Sky Racing Team). Lontano anche Lorenzo dalla Porta (Mahindra), 24esimo, seguito da Tony Arbolino (SIC58 Squadra Corse),27esimo.

