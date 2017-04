Moto2 Argentina, WUP: Morbidelli domina e detta il passo

di Gianluca Rizzo

GP Argentina Moto2 Warm UP– Pista in condizioni perfette per i piloti della Moto2, scesi in pista per il Warm Up che precede il Gran Premio d’Argentina. Pista in condizioni molto buone, ha permesso ai piloti di migliorare le prestazioni ottenute durante le libere del venerdì, asciutte.

E’ Franco Morbidelli ad aggiudicarsi la migliore prestazione del turno, con il tempo di 1:43.490. L’italiano ha mostrato durante tutto il turno un passo incredibile. Alle spalle del pilota del team Marc VdS, Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia) e Lorenzo Baldassarri. Alle spalle del pilota Forward, l’autore della Pole, Miguel Oliveira (KTM Ajo), che precede Alex Marquez (Marc VdS) e Thomas Luthi (CarXpert Interwetten). Fabio Quartararo (Pons HP40) chiude in ottava posizione seguito da Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP)e Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) che completa la top ten.

Simone Corsi (SpeedUp) manca la top ten per soli 35 millesimi, mentre Mattia Pasini(ItalTrans) chiude undicesimo. Lontani i piloti dello Sky Racing Team che chiudono 23esimo, Francesco Bagnaia, e 31esimo Stefano Manzi. Non benissimo Luca Marini (Forward), in 24esima posizione, e Axel Bassani(SpeedUp) 29esimo.

Andrea Locatelli, non è sceso in pista. il pilota del team Italtrans, è rimasto in clinica mobile a causa di febbre alta e problemi intestinali. in forse la partecipazione alla gara

9th aprile, 2017

