Superbike: Markus Reiterberger si prende una pausa dal Campionato

di Michela Alitta

L’Althea BMW Racing Team annuncia ufficialmente, con rammarico, che Markus Reiterberger ha deciso di non prendere più parte al campionato Mondiale delle derivate di serie per dedicarsi alla sua piena ripresa fisica in modo tale da poter gestire al meglio il suo futuro di pilota professionista.

In un’atmosfera di piena collaborazione, è stato lo stesso Reiterberger stesso a prendere questa importante decisione perché purtroppo, dopo l’incidente dell’anno scorso nella seconda gara del Pirelli Riviera di Rimini Round a Misano, non aveva mai recuperato al 100% dalla frattura delle vertebre T10 e T12.

La giovane promessa stava faticando molto a ritornare sui suoi stessi livelli, sia fisici che di prestazioni in pista, ed ha quindi deciso di prendersi una pausa, con effetto immediato: Markus non sarà quindi presente già a partire dal prossimo round ad Assen.

Il suo sostituto da qui a fine stagione sarà Raffaele de Rosa, Campione del Mondo STK1000 in carica che ha conquistato il proprio con il Team Althea lo scorso anno.

“Dopo aver fatto delle attente valutazioni ho deciso di interrompere la mia partecipazione al campionato Mondiale Superbike. Dopo aver iniziato molto bene la stagione 2016, quest’anno non sono stato in grado di continuare ad ottenere buoni risultati. Ho quindi scelto di fermarmi per dedicarmi al mio completo recupero ed alla mia carriera motociclistica. Ho apprezzato molto l’esperienza che ho potuto trascorrere nel mondiale Superbike con l’Althea BMW Racing Team e adesso non vedo l’ora di poter affrontare nuove sfide” – ha spiegato Markus Reiterberger – “Sento la necessità di ringraziare i miei sponsor, per avermi permesso di partecipare al Mondiale. BMW Motorrad per la loro fiducia e passione. Ringrazio anche tutto lo staff del team Althea BMW Racing per il loro lavoro. Sono sempre stato sostenuto in modo positivo dai miei amici, dalla mia famiglia e dai miei tifosi e sono a tutti molto riconoscente. Era sempre stato il mio sogno gareggiare nel Mondiale Superbike e, grazie all’esperienza che ho avuto, mi impegnerò al massimo per poterci ritornare”.

“Sono naturalmente molto dispiaciuto di dover fare questo annuncio, ritenendo Markus un atleta di grande spessore ed un talento sicuramente molto forte, che potrebbe sposarsi bene con la categoria della Superbike. Purtroppo si è complicato tutto con l’incidente del quale è stato vittima a Misano e dopo il quale non è più riuscito a recuperare pienamente quella fiducia che lo aveva contraddistinto nella prima parte del campionato 2016” – ha commentato non senza rammarico Genesio Bevilacqua – “Credo che questa decisione lasci tutti un poco dispiaciuti, me personalmente, tutto il team Althea e anche la BMW, ma credo che sia normale che ora lui voglia cercare un po’ di tranquillità. Markus ha solo 23 anni ed ha quindi tutto il tempo per recuperare e per rifarsi al più presto. Non posso fare altro che ringraziarlo per tutto l’impegno che ha profuso durante la sua permanenza nel team Althea, e noi tutti gli facciamo un grosso in bocca al lupo, affinché torni al più presto più forte di prima, con qualsiasi moto. Potrà senza dubbio ritrovare la condizione fisica indispensabile per affrontare al meglio il suo futuro”.

Facciamo un grosso in bocca al lupo a Markus per il suo pieno recupero e speriamo di vederlo presto in pista!

8th aprile, 2017

Tag:bmw wsbk, Jordi Torres, Markus Reiterberger, Markus Reiterberger caduta misano, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Pirelli Riviera di Rimini Round 2016, Raffaele De Rosa, Sbk, team althea bmw, Wsbk