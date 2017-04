MotoGP Argentina QP: Vinales, “Non sono deluso, posso lottare per la vittoria”

di Alessio Brunori

Yamaha MotoGP GP Argentina QP – Maverick Vinales non è andato oltre la seconda fila nelle qualifiche del Gran Premio d’Argentina, seconda tappa del motomondiale 2017. Il centauro della Yamaha sul bagnato non ha ritrovato le stesse condizioni dell’asciutto e con la squadra analizzerà i dati a disposizione per capire il perchè. A lui la parola.

“Non sono deluso. Abbiamo faticato un po’ per la mancanza di grip al posteriore e non so perché. Mi sentivo un po’ strano sul bagnato, un feeling completamente diverso da quello sull’asciutto, quindi dobbiamo analizzare i dati – ha detto Maverick Vinales – Penso che dobbiamo ancora lavorare. Era la prima volta che guidavo la Yamaha sotto la pioggia, quindi c’è un sacco di lavoro da fare sul setup da bagnato, ma sono felice. Alla fine sono il primo pilota Yamaha e Valentino è sempre molto veloce sul bagnato, quindi sono abbastanza soddisfatto e fiducioso. Partirò dalla seconda fila. Da lì posso avere una buona partenza e lottare per la vittoria.”

