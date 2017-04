MotoGP | Argentina, QP: Espargarò, “Non avevo mai incontrato queste condizioni con Aprilia”

di Roberto Valenti

Argentina GP, Aprilia Gresini – Continua il periodo positivo per Aleix Espargarò a bordo della propria RSGP: lo spagnolo del team Aprilia ha infatti conquistato l’ottava posizione nelle qualifiche del Gran Premio d’Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. Una prestazione di livello arrivata in una giornata condizionata pesantemente dalla pioggia. Sessione positiva anche per Sam Lowes: nonostante una caduta, l’inglese ha chiuso la propria qualifica in ventiduesima posizione, migliorando gli intertempi fatti segnare durante la FP4 della mattina.

Ecco le parole di Aleix Espargarò: “In soli due weekend abbiamo già migliorato il miglior risultato in gara ed eguagliato quello in qualifica per la RS-GP, questo mi rende fiero. In realtà avrei preferito delle sessioni asciutte perchè abbiamo molte cose da provare in vista della gara. Siamo comunque riusciti ad essere molto più vicini ai primi rispetto al Qatar, in condizioni che non avevo mai incontrato prima con Aprilia. Domani sarà una gara molto particolare, il mio obiettivo è di partire bene e amministrare nei primi giri per poi sfruttare il nostro potenziale sulla lunga distanza. Di sicuro in confronto al Qatar, vista la posizione di partenza, mi aspetto di dover effettuare qualche sorpasso in meno!”.

Ecco invece le impressioni di Sam Lowes: “Oggi possiamo essere positivi. Nelle FP3 ho fatto un buon run all’inizio, prima che arrivasse la pioggia, ed abbiamo verificato che possiamo essere competitivi in gara rispetto ai piloti che abbiamo davanti. In qualifica dopo qualche buon giro stavo provando a spingere nel finale ma sono andato largo alla prima curva perdendo poi l’anteriore. Abbiamo ancora del margine da verificare nel warmup, che mi auguro sia asciutto così come la gara”.

Foto: A.Farinelli

8th aprile, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Aprilia, aprlia, Argentinagp, MotoGP, Motomondiale, rsgp, Sam Lowes, termas