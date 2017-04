MotoGP | Argentina, Day 1: Pedrosa, “Dobbiamo migliorare”

di Roberto Valenti

Argentina GP, Honda Racing – Tredicesima posizione per Daniel Pedrosa nella prima giornata di prove libere valide per il Gran Premio d’Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. Lo spagnolo, al contrario di Marc Marquez, non è riuscito a sfruttare il potenziale dell propria Honda, faticando e non poco con l’asfalto “polveroso” di Termas de Rio Hondo. L’obiettivo sarà migliorare nelle libere tre di domani pomeriggio (pioggia permettendo.ndr) per centrare l’accesso diretto alla Q2.

Ecco le parole di Dani Pedrosa: “Oggi non è stata la giornata migliore per noi visto che abbiamo sofferto di una foratura durante la FP1. In FP2 abbiamo iniziato bene, testando alcune gomme quando le condizioni della pista erano abbastanza buone, ma purtroppo, quando stavo migliorando durante la mia seconda uscita, ho perso l’anteriore e ho avuto un piccolo incidente. Stavo testando la mescola dura per la prima volta e forse ho spinto troppo. Non è stato l’ideale per il nostro attacco al tempo visto che non avevo più lo stesso feeling di prima. A volte devi affontare giornate come questa. Speriamo di poter migliorare nelle libere tre”.

Tag:argentina gp, Dani Pedrosa, Honda, Honda Racing, MotoGP, Motomondiale, termas