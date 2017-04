Moto3 Argentina GP Day 1: buon inizio per lo Sky Racing Team VR46

di Jessica Cortellazzi

Sky Racing Team VR46 Argentina Day 1 – Sensazioni positive per i piloti dello Sky Racing Team VR 46 dopo la prima giornata di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo.

Nicolò Bulega, ha replicato il risultato delle FP1, concludendo la seconda sessione con il terzo posto (1.50.931) a circa sei decimi dal migliore di giornata, Joan Mir. Ecco le sensazioni del pilota:

“Mi sono sentito a mio agio e questo mi ha permesso di spingere fin da subito. Posso ancora migliorare, soprattutto in frenata ma per la qualifica sono fiducioso”.

Andrea Migno invece, dovrà risalire la classifica dove al momento appare in quattordicesima posizione ma vicino, in termini di passo al gruppo davanti:

“Il mio piazzamento non è dei migliori ma ho ricevuto delle buone sensazioni, dopo che ho girato da solo. Per la qualifica penso che possiamo fare un passo avanti, se lavoriamo in questa direzione”.

8th aprile, 2017

