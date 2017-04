Moto3 Argentina, FP3: Continua il dominio di Mir, strepitoso Arbolino 5°

di Gianluca Rizzo

GP Argentina Moto3 Prove Libere 3– Ultima sessione di libere prima delle qualifiche del GP d’Argentina per i piloti della Moto3. Rispetto a ieri asfalto pulito e gommano ma più freddo; in questo momento la tanta temuta pioggia non si è ancora fatta vedere.

E’ Joan Mir ad aggiudicarsi la terza sessione di libere sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il pilota del Team Leopard ha fermato il cronometro sul 1:49.824; circa mezzo secondo sotto rispetto alla prestazione realizzata ieri. Alle spalle dello spagnolo, Aron Canet (Estrella Galicia) seguito da Gabriel Rodrigo (RBA) e da un incredibile Tony Arbolino (Sic58 Squadra Corse), rookie e per la prima volta sul circuito sud americano. Chiude sesto Darrin Binder (Platinum Bay Real Estate), seguito da Philipp Oettl (Südmetall Schedl GP Racing) e Niccolò Antonelli (KTM Ajo). John McPhee (British Talent Team) e Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) completano la top ten. Il pilota ascolano, insieme al primo in classifica, sono i 2 con il passo migliore.

Nicolò Bulega chiude in 12esima posizione. Al pilota dello Sky Racing Team è stata tolta la migliore prestazione che lo piazzava in cima alla classifica per aver ecceduto i limiti della pista. Il compagno di squadra, Andrea Migno, chiede 16esimo, mentre, il pilota Gresini, Fabio di Giannantonio, non va oltre il 18esimo posto.

Continuano le difficoltà per Enea Bastianini (Estrella Galicia)che chiude 23esimo, seguito da Marco Bezzecchi (CIP). Il pilota Mahindra, Lorenzo dalla Porta, ha chiuso in 27esima posizione. Chiude la classifica degli italiani Manuel Pagliani; il pilota del team CIP dovrà scontare 12 posizioni di penalità per aver rallentato troppo nella seconda sessione di libere di ieri.

(UPDATE) Restituito il tempo a Nicolò Bulega che, con il tempo di 1:49.792, si aggiudica la terza sessione di libere davanti a Joan Mir. I tempi sotto riportati non tengono conto della restituzione del tempo al pilota dello Sky Racing Team.

8th aprile, 2017

Tag:Adam Norrodin, albert arenas, Andrea Migno, Aron Canet, Ayumu Sasaki, Bo Bendsneyder, Darryn Binder, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Gabriel Rodrigo, Gp Argentina, Gp Termas de Rio Hondo, Jakub Kornfeil, Joan Mir, John McPhee, Jorge Martín, Juanfran Guevara, Jules Danilo, Kaito Toba, Libere Argentina, Livio Loi, Lorenzo Dalla Porta, Manuel Pagliani, Marco Bezzecchi, marcos ramirez, Maria Herrera, Moto3, Moto3 Argentina, Moto3 FP3, Motomondiale, Motomondiale 2017, Nakarin Atiratphuvapat, Niccolo Antonelli, Nicolo Bulega, Patrik Pulkkinen, Philipp Oettl, Prove Libere Argentina, Romano Fenati, Tatsuki Suzuki, Tony Arbolino