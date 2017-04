Moto2 Argentina, QP: Oliveira detta legge, Morbidelli 2°. Bene Pasini 5°

di Gianluca Rizzo

GP Argentina Moto2 Qualifiche- Qualifiche complicate per la Moto2, pista ancora bagnata con solo la traiettoria asciutta.

Nel tango delle condizioni incerte è Miguel Oliveira ad aggiudicarsi la pole del Gran Premio d’Argentina. Prima pole nella storia della categoria per il Telaio KTM. Completano la prima fila i 2 alfieri del Team Marc VdS, Franco Morbidelli e Alex Marquez. In Quarta posizione Thomas Luthi (CarXpert Interwetten), seguito da Jesko Raffin (Garage Plus Interwetten) e da Mattia Pasini (ItalTrans) che sul finale riesce ad arrivare fino alla sesta posizione. Apre la terza fila Sandro Cortese, seguito da Xavi Vierge (Tech3) e Xavier Simeon (Tasca Racing Scuderia Moto2). Lorenzo Baldassarri (Forward)completa la top ten.

Luca Marini si ferma ai piedi della top ten, a soli 62 millesimi dal compagno di squadra. Peccato per Francesco Bagnaia, il pilota dello Sky Racing Team dopo un buon inizio di sessione non riesce ad andare oltre la 13esima posizione. Simone Corsi (SpeedUp) chiude 19esimo, precedendo il compagno di squadra Axel Basssani 29esimo. Andrea Locatelli (ItalTrans) e Stefano Manzi (Sky Racing Team) chiudono la classifica dei tempi.

