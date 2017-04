MotoGP | Suzuki, Rins disponibile per il Gran Premio d’Argentina

di Roberto Valenti

MotoGP, Termas de Rio Hondo – Il piccolo infortunio al piede rimediato in allenamento non ha ostacolato il debutto nel Campionato del Mondo MotoGP di Alex Rins. Il pilota del team Suzuki Ecstar è partito per l’argentina in direzione Termas de Rio Hondo dove, da venerdì 7 aprile, inizierà il secondo GP del 2017. Una caduta in motocross e una microfrattura al tallone avevano fatto temere il peggio per il miglior rookie nella prima gara dell’anno ma, dopo le prime visite e l’ok dei medici, il via libera. Rins sarà comunque visitato ancora dal personale sanitario in Argentina ma la fisioterapia e le cure dovranno permettergli quasi certamente di correre.

Ecco le parole di Alex Rins: “La mia prima gara in Qatar è stata esaltante ma devo ancora perfezionare molte cose. La pista argentina è una delle mie preferite e credo che l’accelerazione della mia GSX-RR sarà una bella sorpresa. L’infortunio della settimana scorsa mi ha fatto preoccupare ma alla fine non è stata una cosa particolarmente grave e credo che non mi cambierà molti i piani”.

Foto: A.Farinelli

