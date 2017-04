MotoGP Argentina, FP1: Vinales precede un ottimo Petrucci, indietro Lorenzo e Rossi

di Alessio Brunori

GP Argentina MotoGP Prove Libere 1 – I piloti della MotoGP sono tornati oggi in pista per la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Argentina, seconda tappa della stagione, che si disputerà domenica sul tracciato di Termas di Rio Hondo.

Una delle novità è stata la nuova specifica dell’anteriore Michelin più dura (in realtà la gomma è quella a banda bianca, ma con la carcassa più dura), gomma richiesta dai piloti che frenano più forte, tra cui Rossi, Iannone, Marquez e Crutchlow. Anche al posteriore la casa francese ha portato una mescola più dura e per la copertura a banda gialla ha “obbligato” i piloti a percorrere almeno 5 giri cronometrati tra FP1 e FP2 (pena la retrocessione di sei caselle in griglia di partenza).

Il più veloce al termine dei primi 45 minuti è stato il vincitore del Qatar Maverick Vinales, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’40.356. Il pilota della Yamaha dopo appena 13 minuti ha avuto un’imbarcata che gli ha fatto “esplodere” l’air-bag della tuta e che inizialmente sembrava avergli provocato un problema al polso destro.

Una volta rientrato ai box ha cambiato la tuta ed evidentemente al polso non aveva riportato nulla di grave, tanto che alla fine ha preceduto di 0.206s un ottimo Danilo Petrucci, in sella alla Ducati GP17 del Pramac Racing.

Si confermano rookie velocissimi Johann Zarco e Jonas Folger; il duo del Team Yamaha Tech 3 occupa infatti la terza e quarta posizione, davanti alla sopresa Karel Abraham, quinto con la Ducati del Team Aspar.

Andrea Iannone con la Suzuki è sesto con il crono di 1’40.701. Il pilota di Vasto precede le Ducati di Andrea Dovizioso ed Hector Barberà, staccate dalla vetta rispettivamente di 0.360s e 0.497s.

Chiudono la Top Ten Jack Miller con la Honda del Team Marc VDS ed Alvaro Bautista, con la Ducati del Team Aspar.

In difficoltà i big Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Dani Pedrosa. Marquez (vittima di una scivolata senza conseguenze) è quello messo “meglio”. Il campione del mondo è undicesimo con il crono di 1:40.958, mentre Lorenzo è quindicesimo a 0.772s dal connazionale Vinales.

Ha fatto peggio Rossi, che non sembra aver risolto i problemi che in prova lo avevano rallentato nei test invernali e in Qatar. Il pesarese della Yamaha è sedicesimo a quasi un secondo dal team-mate Vinales, un confronto che almeno in prova inizia ad essere preoccupante.

Problemi anche per Dani Pedrosa, addirittura diciannovesimo e che al rientro ai box guardava il posteriore della sua Honda. I piloti torneranno in pista alle 19:05 italiane per le FP2.

Foto: Alex Farinelli

7th aprile, 2017

