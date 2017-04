MotoGP Argentina Day 1: Valentino Rossi, “Purtroppo non ho il giusto feeling”

di Alessio Brunori

Yamaha MotoGP GP Argentina Day 1 – Valentino Rossi non ha iniziato nel migliore dei modi il Gran Premio d’Argentina, seconda tappa del motomondiale 2017, in programma domenica sera alle ore 21:00 italiane sul circuito di Termas di Rio Hondo. Il campione della Yamaha ha infatti ottenuto solamente il sedicesimo tempo a 1.054s dal suo team-mate Maverick Vinales. Per Rossi ancora mancanza di feeling con la Yamaha M1 versione 2017. Ecco cosa ha detto il pesarese al termine della giornata.

“Purtroppo non ho il giusto feeling, ho gli stessi problemi dei test e delle prove del Qatar. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto delle modifiche, ma siamo ancora lontani dai primi – ha detto Valentino Rossi – Siamo comunque tutti vicini, i primi 16 piloti sono racchiusi in un secondo, ci sono tanti big in difficoltà e tanti outsider veloci. Abbiamo un sacco di problemi per entrare nelle curve veloci con questa moto e non mi sento “comodo”. Sono a circa un secondo dalla vetta, ma il problema è che siamo tutti vicini quindi dobbiamo migliorare il feeling e il setting della moto e speriamo che domani mattina nelle FP3 sarà asciutto.”

Rossi ha poi parlato della pista e della giornata di domani. “La pista era più pulita rispetto allo scorso anno, ma ci sono tante buche e peggiora anno dopo anno, è difficile guidare la moto. Siamo fuori dalla Top Ten e domani dovremo fare molto meglio.”

7th aprile, 2017

