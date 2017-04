MotoGP | Argentina, Day 1: Espargarò, “Con il miglioramento della pista le cose si sistemeranno”

di Roberto Valenti

Aprilia Gresini | GP Argentina Day 1 – Nono e ventitreesimo tempo per Aleix Espagrarò e Sam Lowes nelle libere del Gran Premio d’Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. Lo spagnolo ha confermato l’ottimo feeling messo in mostra in Qatar, mantenendo il passo dei piloti subito davanti a lui. Ancora difficoltà invece per Lowes: l’inglese continua ad accusare i soliti problemi con l’anteriore della RS-GP e la pista sporca di certo non ha aiutato la ricerca del bilanciamento ottimale.

Ecco le parole di Aleix Espargarò: “Il feeling oggi è stato strano, non ho ancora ritrovato le sensazioni avute in Qatar specialmente quando si tratta di fermare la moto. Credo che con il miglioramento della pista le cose si sistemeranno, al momento sono ancora troppo vicino al limite per sentirmi a mio agio sulla moto. Siamo comunque riusciti a entrare nella top-10 e questo è positivo, visto che le previsioni promettono pioggia per domani potrebbe essere difficile migliorare i tempi in vista della qualifica”.

Ecco invece le impressioni di Sam Lowes: “Oggi era difficile scegliere la giusta opzione di gomma al momento giusto, perchè le condizioni cambiavano piuttosto velocemente. La sensazione è che avrei potuto guadagnare qualche decimo ma non è fondamentale. Al momento sono felice perchè mi sento molto più a mio agio sulla moto rispetto al Qatar, qui potremo essere più competitivi specialmente per quanto riguarda il ritmo in gara. Sappiamo di dover migliorare, senza commettere errori e continuando a costruire la prestazione con calma. Anche provare la RS-GP sul bagnato non sarebbe male, non l’ho mai fatto ma potrebbe rivelarsi interessante”.

7th aprile, 2017

