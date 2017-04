MotoGP Argentina Day 1: Dovizioso, “Non avevo un buon ritmo e non eravamo del tutto a posto”

di Gianluca Rizzo

Ducati MotoGP GP Argentina Day 1- Prima giornata di libere chiusa non benissimo dal pilota Ducati, Andrea Dovizioso. Il forlivese dopo essere entrato nella top ten nella prima sessione, con il settimo tempo, non è riuscito a migliorare nella seconda, fermandosi in 14esima. A rallentare l’italiano sembra essere stato un problema tecnico, forse riconducibile all’elettronica Nella combinata dei tempi il pilota Ducati è attualmente fuori dalla top ten, e la pioggia prevista per domani potrebbe compromettere la sua qualifica, costringendolo a passare dalla tagliola della Q1.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “Quello di oggi pomeriggio è stato un turno strano: ci sono stati alcuni dettagli della moto che secondo me non hanno funzionato bene e quindi non sono riuscito a girare con continuità durante il turno. Non avevo un buon ritmo e non eravamo del tutto a posto per quanto riguarda l’elettronica, ed è un vero peccato essere fuori dalla top 10 perché domani potrebbe piovere.”

7th aprile, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Argentina, Argentinagp, Ducati, FP1, Gp Argentina, libere 1, MotoGP, Motogp Termas de Rio Hondo, Motomondiale, Motomondiale 2017, Prove Libere Gp Argentina, Prove Libere Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo gp, Termas de Rio Hondo MotoGP