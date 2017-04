Moto3 Argentina, FP1: Mir comanda le prime libere

di Gianluca Rizzo

GP Argentina Moto3 Prove Libere 1 – I piloti della categoria minore sono stati i primi a scendere in pista per la prima sessione di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo. Con la pista in condizioni non ottimali: tanto sporco, temperatura bassa e poco gommata, i piloti non sono riusciti a spingere al massimo.

Nonostante le condizioni non perfette è il vincitore della gara del Qatar, Joan Mir (Mir) ad aggiudicarsi la prima sessione di libere del Gran Premio dell’Argentina. Alle spalle del pilota Honda, Gabriel Rodrigo (RBA) seguito da Nicolò Bulega (Sky Racing Team). Chiude quarto Juanfran Guevara (RBA) che si tiene alle spalle: Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) e Livio Loi (Leopard). A meno di un decimo dal pilota belga, Enea Bastianini (Estrella Galicia) seguito da Andrea Migno (Sky Racing Team). Aron Canet (Estrella Galicia)e John McPhee (British Talent Team) completano la top ten.

Fuori dalla top ten Niccolò Antonelli (Ktm Ajo) che chiude 12esimo. Lontani gli altri italiani; Fabio di Giannantonio (Del Conca Gresini), ad oltre un secondo e 3 dalla vetta, precede Lorenzo dalla Porta (Asar Mahindra) e Marco Bezzecchi (CIP), rispettivamente in 19esima, 22esima e 23esima posizione. Tony Arbolino (SIC58 Squadra Corse) e Manuel Pagliani(CIP) completano la classifica degli italiani con il 27esimo e 28esimo tempo.

7th aprile, 2017

