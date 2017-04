MotoGP Preview Argentina: Lorenzo, “Devo capire ancora meglio questa moto”

di Gianluca Rizzo

Lorenzo MotoGP Argentina – Jorge Lorenzo ha chiuso la prima gara del Motomondiale in 11esima posizione. Non l’avvio che il maiorchino si aspettava con la Ducati, ma con la tappa in Sud America ha la possibilità di rifarsi. La pista di Termas de Rio Hondo si confà alla Rossa di Borgo Panigale.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Ho molti ripensamenti per il Qatar, è stata una gara molto complicata. Un errore al primo giro mi ha fatto perdere tanto. Le condizioni erano difficili, in particolare per me che devo capire ancora meglio questa moto. A Jerez ho lavorato tanto e fatto tanti giri che mi hanno aiutato a imparare di più. Questa è una pista favorevole alla Ducati, e penso che potremmo fare bene. Su questa pista all’inizio è difficile capire il livello, solo al secondo giorno si capiscono le dinamiche di gara.”

Foto di Alex Farinelli

6th aprile, 2017

Tag:Ducati, Gp Argentina, Jorge Lorenzo, Lorenzo MotoGp Argentina, MotoGP, MotoGP 2017, MotoGP Argentina, Motomondiale, Motomondiale 2017, Termas de Rio Hondo