Moto3|I piloti dello Sky Racing Team VR46 alla ricerca di punti

di Jessica Cortellazzi

Moto 3 Preview Gp Argentina –I nostri piloti, Andrea Migno e Nicolò Bulega si preparano ad affrontare la gara dell’Argentina con un obiettivo ben preciso: riscattarsi dopo la gara del Qatar.

Quello di Termas de Rio Hondo, è un tracciato che si adatta particolarmente bene allo stile di guida di Migno e Bulega e di conseguenza anche alla loro KTM.

Andrea in Qatar ha tagliato il traguardo in sesta posizione e vuole rifarsi in terra argentina:

“Correre in Argentina è sempre speciale, mi piace molto la pista e anche l’affetto del pubblico. La gara del Qatar mi è servita a crescere molto, dalle prime libere fino alla gara dove ho lottato per le prime posizioni. E’ importante rimanere concentrati e continuare a lavorare in questa direzione”.

Anche Bulega è fiducioso di poter fare una bella gara; l’anno scorso era stato molto competitivo nelle libere:

“L’anno scorso sono stato molto veloce, mi sono adattato subito alla pista ma poi in gara a causa della pioggia è cambiato tutto. Non vedo l’ora di correre per riscattarmi dopo la gara del Qatar dove non sono riuscito a lottare con il gruppo davanti”.

6th aprile, 2017

