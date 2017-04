Moto2| Morbidelli: “Possiamo ripeterci anche in Argentina”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview GP Argentina – Reduce dalla sua prima vittoria in carriera, il pilota italiano del team Estrella Galicia è fiducioso di poter replicare l’ottimo risultato anche a Termas de Rio Hondo.

Un risultato che Franco aspettava e meritava da tempo vista la sua costante crescita negli ultimi anni e l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto tra i nostri portacolori. In Qatar, ha ottenuto la prima vittoria ed inoltre la consapevolezza di essere uno dei favoriti per il titolo mondiale.

“Morbido”, arriva in Argentina con un primo posto nella classifica mondiale e con la voglia di ripetersi:

“Al momento mi sento abbastanza fiducioso dopo la vittoria in Qatar”, ha commentato al sito ufficiale del team, “e adesso siamo in Argentina, una pista che mi piace molto. Il feeling con la moto e con il team è ottimo, perciò vogliamo continuare su questa direzione anche per il weekend sudamericano. Non vedo l’ora di correre e sono sicuro che riusciremo a portarci a casa un altro ottimo risultato”.

6th aprile, 2017

Tag:Estrella Galicia, Franco Morbidelli, Gp Argentina, Moto2