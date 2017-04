Moto2| Le aspettative di Bagnaia e Manzi in vista della gara

di Jessica Cortellazzi

Moto 2 Preview Gp Argentina -Pecco e Stefano si preparano ad affrontare il gran premio dell’Argentina, in una nuova categoria.

Il pilota piemontese, è reduce da un ottimo debutto in Moto2 con il 12esimo posto del Qatar e guarda con fiducia al gran premio di domenica:

“A Doha ho capito come devo gestire il pneumatico posteriore ma devo ancora imparare bene. Il nostro target è di continuare a lavorare per cercare di risolvere i problemi di chattering. Penso di poter raggiungere i piloti di testa o almeno di ridurre il gap da loro”.

Manzi invece ha lottato con il dolore al ginocchio in Qatar e questa settimana di pausa è servita per recuperare la forma fisica:

“Per me sarà la seconda volta in Argentina. Durante questi giorni ho lavorato per cercare di risolvere i problemi al ginocchio. Sono fiducioso di portare avanti l’ottimo lavoro fatto finora; il feeling con la moto è molto buono”.

6th aprile, 2017

Tag:Francesco Bagnaia, Gp Argentina, Moto2, Sky Racing Team VR46, Stefano Manzi