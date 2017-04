MotoGP | Preview Argentina, Zarco: “Voglio riscattare la caduta del Qatar”

di Roberto Valenti

MotoGP, Preview Argentina, Zarco – Nonostante la brutta del Qatar, Johann Zarco è pronto a lanciarsi nella doppia trasferta in terra americana che il Circus della MotoGP si appresta ad affrontare. Rossi&Conpany, ricordiamo, affronteranno il secondo appuntamento del mondiale in Argentina, salvo poi spostarsi negli Stati Uniti per lo splendido appuntamento di Austin. L’alfiere del team Tech Tre è pronto a riscattare lo scivolone del Qatar, arrivato quando stazionava al comando della corsa, e l’obiettivo principale per la corsa a Termas de Rio Hondo sarà concludere con un piazzamento a punti.

Ecco le parole di Johann Zarco: “Sarà la mia seconda gara di classe regina e sono emozionato. Ho interpretato degli ottimi GP su quella pista, vincendo, collezionando record sul giro e pole. Il tracciato mi piace e dopo il buon inizio in Qatar vorrei ripetere quanto fatto vedere. Il nostro obiettivo resta comunque l’arrivo a punti. So che è un risultato alla nostra portata”.

Foto: A.Farinelli

