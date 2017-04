MotoGP | Preview Argentina, Lorenzo: “Dobbiamo girare pagina e andare avanti“

di Roberto Valenti

MotoGP, Preview Argentina, Aprilia Gresini – Il pessimo esordio del Qatar non ha di certo abbattuto Jorge Lorenzo, già proiettato sul prossimo Gran Premio d’Argentina, secondo appuntamento del mondiale MotoGP 2017. Nella classica preview pubblicata da Ducati, Jorge ha spiegato gli obiettivi del proprio team per la corsa a Termas de Rio Hondo, sottolineando come sarà fondamentale trovare fin da subito un buon setting per non cascare negli stessi errori di Losail. Il potenziale della DesmosediciGP si adatta alla perfezione con le caratteristiche del tracciato argentino e proprio per questo non sarà giustificato un altro passo falso come quello in medio-oriente.

Ecco le parole di Jorge Lorenzo: “In Qatar il campionato non è iniziato come avremmo voluto ma dobbiamo girare pagina e andare avanti, pensando alla prossima gara. Non vedo l’ora di iniziare il Gran Premio di Argentina per continuare ad accumulare chilometri ed esperienza sulla mia Ducati. Anche se Termas è un circuito dove ho sofferto un po’ negli ultimi anni, è una pista speciale, dove l’anno scorso la Ducati è andata molto forte e dove io penso di poter fare un altro passo avanti. Dobbiamo rimanere concentrati e iniziare a lavorare con un setting che ci permetta di essere subito veloci anche perché in Argentina non ho mai girato con la Ducati per cui, per me, sarà tutto da scoprire”.

Foto: A.Farinelli

5th aprile, 2017

