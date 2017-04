MotoGP | Preview Argentina, Espargarò: “In Argentina per confermare il nostro potenziale“

di Roberto Valenti

MotoGP, Preview Argentina, Aprilia Gresini – Autore di una super prestazione in Qatar, Aleix Espargarò è pronto a giocarsi le proprie carte nel Gran Premio d’Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2017 di MotoGP. L’obiettivo dichiarato del team Aprilia è quello di confermare il sesto posto conquistato a Losail e secondo lo spagnolo, le caratteristiche del tracciato argentino potrebbero ben sposarsi col potenziale della RS-GP. Dello stesso avviso il compagno di team, Sam Lowes, ancora in cerca dei primi punti in MotoGP.

Ecco le parole Aleix Espargarò: “Dopo la buona gara in Qatar, non vedo l’ora di tornare in pista in Argentina. E’ un circuito che mi piace davvero molto e che ha sempre assecondato il mio stile di guida. Spero di poter raggiungere un setup ottimale in condizione gara, ma allo stesso tempo mi piacerebbe lottare per una buona posizione anche nelle qualifiche”.

Ecco le impressioni di Sam Lowes: “Sono contento di tornare subito in pista specialmente in Argentina, un circuito che mi piace e nel quale lo scorso anno sono salito sul podio. Il Qatar non è stato l’esordio che volevamo, le condizioni particolari non hanno di certo facilitato il mio debutto. Il prossimo weekend voglio iniziare come si deve, come team dobbiamo prendere a riferimento i buoni risultati di Aleix e continuare a migliorarci”.

“Nella prima gara abbiamo avuto importanti conferme sul lavoro di sviluppo svolto in preparazione della stagione” ha aggiunto Romano Albesiano, team manager di Aprilia. “La RS-GP ha ribadito di essere una moto equilibrata, sarà interessante metterla alla prova su un circuito molto diverso da quello del Qatar. Le caratteristiche della pista di Termas sembrano adattarsi bene sia al carattere della nostra moto sia alla guida di Aleix. Sam invece dopo aver “rotto il ghiaccio” deve continuare il suo percorso di crescita. La prima giornata di prove sarà interlocutoria, dedicata soprattutto a capire le condizioni della pista, continueremo a lavorare in ottica gara ma con un occhio di riguardo alla prestazione in qualifica. Cercheremo di migliorare in quella situazione, sfruttando meglio la gomma nuova per puntare a una buona posizione già in griglia di partenza”.

5th aprile, 2017

