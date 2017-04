MotoGP Preview Argentina: Vinales, “Riesco a sentire la pressione, ma questo mi motiva ancora di più”

di Gianluca Rizzo

Maverick Vinales MotoGP Argentina– Dopo la vittoria in Qatar, Maverick Vinales, si prepara alla seconda tappa del Motomondiale 2017: l’Argentina. Per il pilota Yamaha sarà una sfida tutta nuova, e completamente diversa rispetto a Losail. In quell’occasione lo spagnolo ha avuto la possibilità di trovare il giusto set up e il ritmo sin dai test pre stagionali tenutisi la settimana precedente. Sulla pista Sud America, invece, il Top Gun, non avrà a disposizione lo stesso tempo; sarà quindi interessante vedere come riuscirà a lavorare. Parte in ogni caso come favorito, ma la concorrenza sarà temibile.

Queste le parole di Maverick Vinales: “Dopo la stupefacente gara in Qatar sono molto entusiasta di tornare sulla mia M1 questo fine settimana a Termas de Rio Hondo. Adesso abbiamo la difficile sfida di continuare a fare buoni risultati, il Qatar è stata solo la prima gara delle 18. Riesco a sentire un po’ la pressione perché il livello dei miei avversari è molto alto, ma questo mi motiva ancora di più per continuare a lavorare duro. Dobbiamo essere cauti, passo dopo passo il lavoro e gara dopo gara.”

