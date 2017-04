MotoGP Argentina: Valentino Rossi, “Punteremo ancora al podio”

di Alessio Brunori

Yamaha MotoGP GP Argentina – Valentino Rossi arriva in Argentina, teatro della seconda tappa del motomondiale 2017, dopo il terzo posto del Gran Premio del Qatar, un risultato positivo dopo test invernali molto difficili. La pista di Termas de Rio Hondo piace al pesarese, che ha vinto l’edizione 2015. Quest’anno punta al podio, a lui la parola.

“L’inizio del campionato non è stato semplice. Abbiamo lavorato duramente durante i test, ma durante il week-end della prima gara abbiamo messo a posto alcune cose, soprattutto nella parte anteriore – ha detto Valentino Rossi – La gara è andata molto bene e salire sul podio mi ha reso molto felice. Ora andiamo in Argentina, una pista che mi piace molto e sono felice di correre lì. Mi auguro che l’asfalto sia in buone condizioni, perché l’anno scorso è stato difficile per noi. Cercheremo di lavorare al meglio e punteremo ancora al podio.”

Foto: Alex Farinelli

