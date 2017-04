MotoGP Argentina: I numeri e le statistiche

di Alessio Brunori

· Gli ultimi cinque GP sono stati vinti da cinque piloti diversi: Marc Marquez, Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Maverick Viñales.

· La pista di Termas de Rio Hondo con Austin, il Sachsenring, Sepang e il Red Bull Ring è una di quelle dove Jorge Lorenzo non ha mai vinto.

· Il sesto posto di Aleix Espargaro a Losail è il miglior risultato di Aprilia nella classe regina da quando Colin Edwards ha chiuso il GP del Giappone del 2003 nella stessa posizione in sella alla RS Cube. L’anno scorso la Casa di Noale arrivò a ridosso delle prime cinque posizioni con il sesto posto di Stefan Bradl, per il tedesco fu il miglior piazzamento della stagione.

· Viñales è arrivato a punti nelle ultime diciassette gare. L’ultima volta che non ha raggiunto un piazzamento utile per la classifica iridata è stato proprio il GP d’Argentina 2016 dove è caduto quando era in lotta per il podio.

· Se il numero 25 Yamaha dovesse vincere anche a Termas de Rio Hondo diventerebbe il secondo pilota della Casa di Iwata da Wayne Rainey nel 1990 a centrare il successo nelle prime due gare della stagione.

· Una vittoria in Argentina potrebbe far diventare Viñales il secondo pilota nell’era MotoGP™ a vincere le due gare di apertura del campionato. Prima di lui Marc Marquez nel 2014.

· Alex Rins è stato il miglior debuttante al GP del Qatar, chiudendo la gara a Losail al nono posto. Meglio di lui in passato Scott Redding, settimo nella gara d’esordio.

· I debuttanti nella classe regina di questo 2017 sono Zarco, Lowes, Folger e Rins. Gli stessi sono stati i primi quattro piloti che, in quest’ordine, hanno tagliato il traguardo della gara a Termas de Rio Hondo nel 2016.

· L’anno scorso sul podio del GP di Argentina sono saliti Marc Marquez e Dani Pedrosa (primo e terzo). I due piloti HRC sono entrati insieme nelle posizioni che contano ancora una volta nel 2016: il GP di Catalogna.

· Marc Marquez ha vinto due volte il GP di Argentina partendo dalla pole (2016 e 2014). Il pilota Honda è partito al palo anche nel 2015 ma è caduto nella lotta per la vittoria.

· L’unico pilota che ha vinto a Termas de Rio Hondo oltre a Marquez è stato Valentino Rossi, nel 2015 scattando dalla ottava posizione in griglia di partenza.

· Il solo podio per Ducati in Argentina è stato il secondo posto di Andrea Dovizioso due anni fa.

· Il miglior risultato per un pilota Suzuki a Termas de Rio Hondo è il settimo posto di Aleix Espargaro nel 2015.

Foto: Alex Farinelli

4th aprile, 2017

