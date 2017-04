Superbike, test Aragon: Tom Sykes chiude al top

di Michela Alitta

-Dopo un entusiasmante e impegnativo Pirelli Aragon Round, i piloti del Campionato Mondiale delle derivate di serie sono di nuovo scesi in pista oggi al Motorland di Aragon per una giornata di test ufficiali in cui hanno avuto modo di affrontare i problemi incontrati nei tre round d’apertura della stagione.

In casa Kawasaki entrambi i piloti hanno accusato qualche fastidio di salute ma hanno affrontato l’intera giornata senza problemi in sella alla loro ZX-10RR: proprio Tom Sykes ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 1’49.386, precedendo il compagno di squadra Jonathan Rea per soli 20 millesimi.

Dimenticata in fretta la vittoria di ieri in Gara 2, Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) si è subito concentrato sulle tanti componenti da provare: lui e Marco Melandri hanno lavorato sull’elettronica, sulla messa a punto e sul telaio.

Nel corso della mattina però purtroppo il pilota italiano ha perso il controllo della sua Ducati in curva 2 ed è caduto violentemente a terra: trasportato tempestivamente al centro medico della pista, fortunatamente l’incidente si è risolto con un piccolo strappo muscolare al collo.

Melandri dovrà portare il collare per qualche giorno e stare a riposo: terminati anzitempo i test, ha quindi lasciando a Davies il compito di proseguire il lavoro, completando quasi 100 giri e concludendo la giornata in terza posizione generale.

Alex Lowes (Pata Yamaha ufficiale WorldSBK Team) ha chiuso in sesta posizione e si è concentrato prevalentemente sul cambio marce e sul telaio della sua YZF-R1, insieme a Michael van der Mark, che ha fermato il cronometro sull’1.50.074, ha lavorato sui problemi di elettronica e sulle sospensioni.

Eugene Laverty è stato l’unico pilota del team Milwaukee Aprilia a scendere in pista per lavorare sulle migliorie da apportare alla RSV4 RF: l’irlandese è riuscito ad entrare nella top five grazie al crono di 1’50.306.

Il Red Bull Honda World Superbike Team ha ancora molto lavoro da fare sulla nuova CBR e ha concentrato la giornata di test sulla gomma posteriore e sul controllo anti-impennata: sia Nicky Hayden che Stefan Bradl hanno chiuso nella top 10, il tedesco settimo con 1.50.886 e l’americano nono.

Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) ha lavorato su diverse soluzioni di telaio e sullo sviluppo dell’elettronica: per lui un buon ottavo tempo finale mentre Markus Reiterberger ha chiuso sedicesimo.

Tanto il lavoro svolto anche da Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) che ha completato 73 giri e firmato il suo miglior crono in 1’51.047.

Rivedremo i protagonisti in pista ad Assen, dal 28 al 30 aprile.

Di seguito i tempi fatti registrare al termine della giornata di test ufficiali:

1. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 49.368s

2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 49.388s

3. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 49.536s

4. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 1m 50.074s

5. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 1m 50.306s

6. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 50.438s

7. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 50.685s

8. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 50.708s

9. Nicky Hayden USA Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 50.837s

10. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 50.884s

11. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 50.886s

12. Leandro Mercado ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 50.978s

13. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 51.047s

14. Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 51.267s

15. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10R 1m 51.403s

16. Markus Reiterberger GER Althea BMW S1000RR 1m 51.596s

17. Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 52.317s

18. Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 52.748s

19. Jeremy Guarnoni FRA Kawasaki ZX-10R 1m 53.475s

3rd aprile, 2017

